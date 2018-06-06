Специалисты считают поставку воды в Крым невозможной

Маргарита Литвиненко, комментируя режим чрезвычайной ситуации, который накануне ввела российская власть полуострова из-за засухи рассказала, что Крым находится в тяжелом состоянии из-за недостатка воды и что решить эту проблему без поставок из Днепра по Северо-Крымскому каналу не получится.

Об этом сообщает Крым.Реалии

«Если говорить на трезвую голову, не одурманенную какими-то идеями, то пока реальных сценариев, кроме как получать воду из Северо-Крымского канала, как раньше, пока нет. И специалисты в этом признаются, что канал – это был единственный выход для Крыма. Та жизнь, которая была с водой вместе, она уже уходит», – отметила эколог.

Директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко считает, что никакие альтернативные источники не заменят днепровскую воду.

«Если вернуться в 2013 год, то 100% риса, почти 90% кукурузы и до 80% таких культур, как соя, овощи в Крыму выращивались на орошаемых землях. И даже 13% зерновых. Именно вода обеспечивала приличный уровень урожайности на полуострове. Сложно представить альтернативные источники – что могло бы заменить потоки днепровской воды? Никакие трубы, скважины и опреснение на это не способны», – подытожил ученый.

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