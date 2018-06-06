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среда, 6 июня, 2018, 17:51 Спорт
Со следующего сезона в футбольной Премьер-лиге введен «золотой матч», – СМИ

В украинской футбольной Премьер-лиге введен «золотой матч» с нового сезона-18/19.

Решающий поединок за титул состоится в случае равенства между первой и второй командами по очкам и очными встречами.

В мае сообщалось, что инициатором возвращения этого правила выступило «Динамо», которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ, сообщает sportarena.com.

В этом сезоне чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей. «Динамо» в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило двумя очка «горнякам» в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.
ФутболФФУ
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2018-06-06 18:46 :18