среда, 6 июня, 2018, 17:51 Спорт
Со следующего сезона в футбольной Премьер-лиге введен «золотой матч», – СМИ
В украинской футбольной Премьер-лиге введен «золотой матч» с нового сезона-18/19.
Решающий поединок за титул состоится в случае равенства между первой и второй командами по очкам и очными встречами.
В мае сообщалось, что инициатором возвращения этого правила выступило «Динамо», которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ, сообщает sportarena.com.
В этом сезоне чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей. «Динамо» в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило двумя очка «горнякам» в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.