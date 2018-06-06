Шверк: Безопасность журналистов – на 100% ответственность государства и правоохранительных органов

Когда речь идет о безопасности журналистов – это 100-процентная ответственность правоохранительных органов. Они работают некачественно не только в отношении журналистов, но и всех граждан Украины.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Григорий Шверк.

«Когда речь идет о безопасности журналистов – это 100-процентная ответственность государства, наших правоохранительных органов, которые должны работать качественно в этом направлении», – отметил политик.

В частности, по его словам, невозможно сказать, что наши правоохранительные органы работают качественно. Они работают некачественно не только в отношении журналистов, но и всех граждан Украины, просто дела журналистов более заметные и резонансные.

«Мне кажется, что если говорить в целом о работе институтов, которые называются правоохранительные органы в стране, речь идет про полицию, суды и всю цепочку, которые должны дать стране справедливость, то пока невозможно сказать, что они качественные», – убежден Шверк.

Также господин Шверк считает, что нужно делать все, чтобы каждый случай в отношении журналистских проблем был точкой тщательного рассмотрения. Он замечает, что когда обращаются в Комитет ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, членом которого он является, то они делают все возможное чтобы решить проблемную ситуацию.

«Мы вызываем правоохранительные органы, начиная от представителей СБУ, полиции, генпрокуратуры, даже был глава службы охраны. Это были заинтересованные, качественные разговоры. С нашей точки зрения, мы выполняли функцию парламентского контроля в этом вопросе. Мы должны еще много работать над улучшением качества наших правоохранительных органов, но мы только начали эти реформы», – прокомментировал гость программы.

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