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среда, 6 июня, 2018, 9:12 Мир
Сейм Литвы определил Росатом национальной угрозой

Во вторник, 5 июня, депутаты Сейма Литвы поддержали заключение Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и признали госхолдинг Росатом и литовский инвестиционный концерн MG Baltic угрозами.

Об этом сообщает facenews.ua.

Российская группа компаний на протяжении многих лет вмешивалась во внутриполитические процессы, и с этим нельзя мириться. Такое мнение высказал глава комитета Витаутас Бакас.
Росатомугрозасейм Литвы
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2018-06-06 11:23 :09