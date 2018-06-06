Сегодня абитуриенты напишут ВНО по истории Украины

Внешнее независимое оценивание начинается в 11:00. Допуск к пунктам тестирования будет проводиться с 10:15 до 10:50.

Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что допустить к тестированию могут только при наличии оригинала Сертификата ЕГЭ, паспорта или иного документа, указанного при регистрации, и приглашение-пропуск.

Для того, чтобы сдать тест по истории Украины абитуриенты будут иметь 150 минут. Общее количество заданий в тесте – 60. Максимальное количество баллов, которое можно получить – 94.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа;

на установление соответствия («логические пары»);

на установление правильной последовательности;

с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа.

Напомним, согласно информации региональных центров оценивания качества образования, в тестировании по биологии приняли участие 76 579 человек, что составляет 93 % от общего количества зарегистрированных. Среди них девять участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункты тестирования за опоздание, десять – за отсутствия документа, предусмотренного правилами допуска.

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