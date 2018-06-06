СБУ открыла уголовное производство за публикацию в СМИ «тревожного списка»

Служба безопасности открыла уголовное производство из-за обнародование СМИ списка потенциальных 47 жертв.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства», – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что в публикации «указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны».

«При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись», – отмечают в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченка на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и «Репортеры без границ»раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченка задержали. Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОвца. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

Как стало известно, вероятным организатором «убийства» Бабченка является Борис Герман, который также проходит как обвиняемый в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которые якобы планировали «убрать», как и Бабченка.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб вместе с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченка помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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