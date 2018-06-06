Самозащита: суд оправдал мужчину, который убил злоумышленника, защищая свой дом

Решение Верховного суда Украины оправдать жителя Ивано-Франковской области, который нанес смертельное ранение одному из злоумышленников, защищая свой дом, может стать знаковым для страны.

Об этом сообщает «Апостроф».

Так, в марте 2014 года жителя Ивано-Франковской области, который оборонял свой дом и нанес злоумышленнику ранение кухонным ножом, задержали правоохранители, несмотря на то, что он сам получил телесные повреждения.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство. Следующие кассации и апелляции адвокатов сокращали этот срок: сначала до 9 лет за превышение пределов необходимой самообороны, потом до 8, до 2 лет, однако мужчина все равно оставался виновным, уже просидев на момент вынесения третьего приговора 2,5 года в СИЗО.

Точку в деле поставил Верховный суд, который закрыл дело за отсутствием состава преступления. В соответствии с частью 5 статьи 36 Уголовного кодекса Украины, уголовная ответственность вообще не наступает, если гражданин применяет силу или оружие «для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или другое помещение».

При этом «тяжесть вреда, который причиняется лицу, которое посягает», не имеет значения. Другими словами, если в дом ворвались вооруженные грабители, то защищать себя можно как угодно, не опасаясь попасть за решетку. Однако украинские суды не спешат применять данную норму УК, ведь житель Ивано-Франковской области был осужден.

«И ни разу суды не учли эту норму. Почему суды принимали незаконные решения? Это уже вопрос к судьям: или это было сделано специально, или они настолько неквалифицированные», – заявила Ирина Вань, которая занималась этим делом.

Отмечается, что с доводами защитницы согласились в Верховном суде, и его клиент был оправдан.

«Он полностью оправдан и сейчас мы подготовили исковое заявление о взыскании всех компенсаций, включая моральный ущерб», – резюмировала адвокат.

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