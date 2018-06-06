среда, 6 июня, 2018, 19:23 Регионы
Ровенщина получила 22 тонны «гуманитарки» из США и Германии
В Ровенскую область поступило более 22 тонны донорской поддержки из США и Германии.
Об этом собкору IA ZIK сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
В грузах гуманитарной помощи – мебель, одежда, обувь, велосипеды, швейные машинки, детские игрушки, коляски, мебель для людей с инвалидностью и средства реабилитации.
«Гуманитарка» предназначена для многодетных и малообеспеченных семей, а также образовательных заведений-интернатов, районных территориальных центров социального обслуживания, пансионатов и интернатных учреждений.
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