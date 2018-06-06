Россиянин, немец и американка сегодня отправляются на МКС

Сегодня, 6 июня, три астронавта отправятся на космическом корабле «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Корабль «Союз» должен доставить на МКС россиянина Сергея Прокопьева из «Роскосмоса», немца Александра Герста из Европейского космического агентства и американку Серену Онон-Ченселлор из НАСА.

Корабль должен состыковаться с орбитальной лабораторией 8 июня. Миссия космонавтов продлится шесть месяцев.

В настоящее время на МКС, которая находится за 400 километров от Земли, находятся трое астронавтов, включая двух американцев и одного россиянина. Они прибыли на станцию в марте.

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