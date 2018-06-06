Россия оказалась в десятке наименее миролюбивых стран мира

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира и теперь находится на 154-м месте в «Глобальном индексе миролюбия», опустившись на один пункт в рейтинге в сравнении с прошлым годом.

Индекс составляется на основании таких показателей, как количество убийств, численность полиции и военных, а также расходы на вооружение, – передает «Радио Свобода».

По итогам исследования Института экономики и мира, Россия оказалась в последней десятке рейтинга, наряду с Центрально-Африканской Республикой Конго, Ливией, Йеменом, Сомали, Ираком, Южным Суданом, Афганистаном и Сирией. Украина находится на 152-м месте, между Суданом и Пакистаном. Все эти страны получили от экспертов оценку «очень низко».

Самые высокие оценки получили 13 стран, в числе которых Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Канада и Австралия.

Соединенные Штаты оказались на 121-м месте, замыкая рейтинг стран, которые получили среднюю оценку. Эксперты подчеркивают, что США вместе с Россией, Германией, Францией и Китаем являются крупнейшими поставщиками оружия.

В Институте экономики и мира также отметили, что общий уровень миролюбия на планете снижается четвертый год подряд.

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