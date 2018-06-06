«Репортеры без границ» осудили приговор узнику Кремля Роману Сущенко

В организации «Репортеры без границ» осудили заключение украинского журналиста Романа Сущенко в России.

Об этом говорится в заявлении организации, передает УП.

«Украинский журналист Роман Сущенко был осужден 4 июня 2018 года до 12 лет лагеря строгого режима за «шпионаж». Репортеры без границ осуждают жестокий приговор, вынесенный в ходе абсолютно непрозрачного процесса», – отмечается в заявлении.

В организации отмечают, что единственным открытым моментом процесса над Сущенко стало вынесение резолютивной части приговора.

«За полтора года его предварительного заключения, российская власть ни разу не дала объяснения причины такого жесткого обвинения, как «сбор секретной информации о деятельности российской армии и Росгвардии». Содержание обвинительного заключения было засекречено. Процесс проходил за закрытыми дверями с самого момента его начала в марте», – отмечают в «Репортерах без границ».

«Этот жестокий приговор был вынесен в результате полностью секретного процесса. Если российская власть не предоставит правдоподобных доказательств вины журналиста, она должны немедленно его выпустить», – подчеркивает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир.

Как сообщалось, Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в «шпионаже».

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицали это.

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