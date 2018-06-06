Путин хотел амнистировать Сенцова еще после инаугурации, – Пономарев

Имя политзаключенного Олега Сенцова и не только его было в обращении Ксении Собчак, которая просила амнистировать пленников еще до выборов президента в России. Но лично Путин остановил этот процесс, так как решил использовать более удобный момент. Например, накануне открытия чемпионата мира по футболу в России.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

«Ни один медийный резонанс не стоит смерти человека, тем более – Сенцова. Я вообще считаю, что голодание – метод, который следует применять очень точечно. Потому что по моей политической линии голодало очень много друзей в российских тюрьмах и каждый раз я их уговаривал остановиться. Но не помню ни одного, который бы дал результат», – сказал Пономарев.

Он отметил, что руководство России и, в частности, тюрем, пресекают такие действия еще на первых порах. Потому что они считают, что это потом могут использовать против них. Он рассказал, что украинского политзаключенного должны были уже давно освободить.

«У меня было очень много источников из Москвы, которые говорили, что Сенцова должны были амнистировать после инаугурации Путина и соответствующие материалы подготовили в администрации президента. Они были легимитизированы с помощью обращения Ксении Собчак, которое передали на личной встрече с Путиным под телекамерами. Поэтому Сенцов был в этом списке, как и еще целый ряд украинских политических заключенных. Этот список она составляла, согласовывая с чиновниками администрации», – прокомментировал он.

Фактически, по его словам, это были люди, которых они, якобы, были готовы выпускать. Но лично Путин остановил этот процесс.

«Есть надежда на то, что Путин реализует это перед чемпионатом мира по футболу. Потому что у него, видимо, настолько странная логика, что он должен это сделать в последний день, потому что должен держать козырь до последнего и использовать его только тогда, когда будет нужно. Поэтому надежда есть, но будет ли так – неизвестно. Мы знаем, что в других странах мира политзаключенные доводили себя до смерти, например, в Великобритании. Бойцы ИРА при правлении Маргарет Тэтчер это сделали. Поэтому то, что Путин в этом смысле еще более жестокий, сомнений нет», – добавил Пономарев.

Относительно возможного бойкота чемпионата мира, который могли объявить страны участницы, он считает, что туда вкладывают огромные средства, которых никто не хотел бы потерять.

«Да, это стоило бы сделать. Но этого не произошло, потому что это деньги. Главное слабое место Украины в противостоянии с Россией касается именно того, что у РФ есть большой объем разнообразных иностранных инвестиций и большие рынки, а в Украине всего этого нет, хотя рынок – не меньше. Проблема в том, что его любят делить местные богатые люди между собой и никого извне не впускать. Результатом становится то, что страна остается один на один в противостоянии с агрессором. И чемпионат мира по футболу – один из примеров. Потому что есть рекламные бюджеты, все поддерживают свои команды. И это миллиарды долларов, которые ассоциированы с этим чемпионатом. И переносы и отмены означают угрозу для контрактов», – считает российский оппозиционный политик.

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