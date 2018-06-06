Прокуратура объявила подозрение восьми лицам за преследование журналистов в оккупированном Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении 8 людям за преследования журналистов на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

В ведомстве отмечают, что с момента передислокации прокуратуры автономии на материковую часть Украины зафиксированы многочисленные факты преследования представителей средств массовой информации, препятствования их профессиональной деятельности, незаконное завладение имуществом государственных и частных теле - радиокомпаний и других СМИ.

«В частности, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в 23 уголовных процессах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилища, воспрепятствование журналистской деятельности. В ходе досудебного расследования каждый такой факт тщательно проверяется», – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что есть результаты в уголовных производствах относительно совершения преступлений в отношении Анны Андриевской, Натальи Кокориной, Романа Спиридонова, Османа Пашаева и других.

«Так, по результатам собранных доказательств, 8 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины», – рассказали в прокуратуре АРК.

Подозреваемыми чаще всего являются так называемые «следователи и оперативные сотрудники» Управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополя» и представители незаконно созданного вооруженного формирования «Самооборона Крым».

«Преследования журналистов и их семьи, проведение незаконных обысков, задержания, воспрепятствование профессиональной деятельности, угрозы применить оружие – именно такие факты содержатся в материалах наших уголовных производств. Виновные в этом должны нести ответственность», – отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Указанных лиц объявлено в розыск.

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