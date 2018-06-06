Пожар в Чернобыле не увеличил радиационный фон

В огне до сих пор два гектара зоны отчуждения. Однако это в шесть раз меньше, чем было сутки назад. Распространение огня остановили, открытого огня нет, впрочем еще тлеют сухие трава и деревья.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

В одном из самых "грязных" мест близ Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на Рыжий лес. В целом огнем охвачено 12 гектаров.

С пожаром еще борятся, и метеорологи успокаивают: радиационный фон не повысился даже в самой зоне отчуждения.

«Пожар не имел никакого влияния на уровень радиации даже в Чернобыле», – говорит руководитель отдела радиационного экоконтроля Валерий Гирей.

Специалисты мониторят количество радионуклидов не только в воздухе, но и в почве и растениях. Особое внимание к показателям в Киеве. Сейчас все в норме.

«Прежде всего, нас интересуют стронций и цезий, которые живут очень долго. Они несут радиационную угрозу для населения. Сегодня цезий мы вообще не нашли в фильтрах», – добавляет руководитель отдела радиационного экоконтроля Валерий Гирей.

Крупные возгорания для Чернобыльской зоны отчуждения – не удивительно, ведь вспыхивает почти каждое лето. Нынешний пожар спасатели уже локализовали. Однако и дальше тлеют трава, поваленные деревья и лесная подстилка.

Оксана Лоик, «Первые о главном»

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