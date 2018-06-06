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среда, 6 июня, 2018, 13:45 События
Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, – ГСЧС

В зоне отчуждения ситуация контролируется, открытого огня нет.

Такую информацию по состоянию на 10.30 6 июня обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.

«Наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней», – сообщают спасатели.

Отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
НСГСЧСпожарЧернобыльская зона
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2018-06-06 15:08 :25