среда, 6 июня, 2018, 13:45 События
Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, – ГСЧС
В зоне отчуждения ситуация контролируется, открытого огня нет.
Такую информацию по состоянию на 10.30 6 июня обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.
«Наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней», – сообщают спасатели.
Отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
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