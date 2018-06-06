Отдать Крымский мост: актер Ефремов знает, как можно помирить Россию с Украиной

Российский актер Михаил Ефремов заявил, что Россия сможет убедить Украину отказаться от Крыма с помощью денег, предоставив украинцам право брать плату за проезд по Крымскому мосту.

Такое мнение высказал российский актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю, – сообщает Гордон.

Интервью с актером опубликовано на YouTube-канале «вДудь» 5 июня 2018 года.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот [Крымский] мост отдать. И все. Пусть они деньги берут за проезд. И они счастливы будут. И, возможно, Крым простят», – рассказал он.

По мнению актера, Россия сможет решить крымский вопрос с помощью денег.

«Мне кажется, что если Украине отправлять газ бесплатно в течение 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», – подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что это невозможно, поскольку россиянам не понравится, что Украина будет продавать «их бесплатный газ».

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признают Украина и большинство стран мира. Сейчас между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Ефремов отказывается от проектов, для участия в которых ему придется посетить оккупированный Россией Крым.

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