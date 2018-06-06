Официально: УЕФА дисквалифицировал вратаря Буффона на три еврокубковых матча

Комитет по контролю, этики и дисциплины УЕФА на три матча дисквалифицировал экс-вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за поведение игрока в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-17/18 против мадридского «Реала» (3:1).

По информации официального сайта УЕФА, наказание на вратаря было наложено за прямую красную карточку, а также за несоблюдение общих принципов поведения.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон был удален английским арбитром Майклом Оливером после ожесточенных протестов, которые кипер выразил после назначения пенальти в ворота «Юве» на последних минутах матча.

Отметим, что 40-летний Буффон после окончания сезона покинул «Ювентус», однако, по сообщениям СМИ, может продолжить карьеру в парижском клубе ПСЖ.

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