Народные депутаты смогли побить собственный рекорд кнопкодавства

Общественное движение «ЧЕСТНО», который фиксирует факты кнопкодавства с 2011 года и борется за соблюдения народными депутатами конституционной требования голосовать лично, опубликовал рейтинг за апрель-май 2018 года, который побил рекорд установленный нашими чиновниками в ноябре.

Информация размещена на сайте организации.

В апреле и мае 2018 года во время голосований Верховной Рады минимум 55 депутатов кнопкодавили 231 раз.

«Чаще всего ловили на кнопкодавстве представителей «Народного фронта» (81 факт) и «Блока Петра Порошенко» (64 факта). В частности, по меньшей мере 21 раз кнопкодавив Андрей Шинькович, 19 раз – Хвича Мепаришвили, 17 раз – Андрей Иванчук и 15 раз – Антон Яценко», – говорится в сообщении.

Яценко из «Возрождения» и Шинькович из «Блока Петра Порошенко» стали лидерами неличного голосования в Верховной Раде 8 созыва: на конец мая они кнопкодавили по меньшей мере 67 и 40 раз.

«Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле проявлений неличного голосования было минимум 98, а уже в мае – минимум 133 раза. Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8 созыва составляет 132, то есть более 30% от общего количества народных избранников», – заключает «ЧЕСТНО».

Отмечается, что ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично, однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за нарушение этой нормы.

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