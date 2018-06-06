Налоги – это не сложно: во Львове дети объяснили, как наполняется бюджет страны

Сегодня, 6 июня, во Львове наградили победителей конкурса «Бюджет страны глазами ребенка-2018», в рамках которого дети писали сочинения и рисовали картины на тему налогов.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

«По моему мнению, такие конкурсы очень нужны для детей. Ведь все должны понимать, как платить налоги, потому что это – основа государства. Родители должны учить детей не только, как переходить дорогу или не мусорить, но и объяснять, что такое налоги и для чего они нужны. Потом они только спасибо скажут родителям», – отметил начальник Главного управления ГФС во Львовской области Игорь Кондро.

Чтобы попасть на конкурс, дети должны были нарисовать картину или же написать сочинение о роль, место и значение налогов в настоящем. В общем, в ГФС поступило 85 художественных работ и 29 литературных произведений.

Конкурс проводился среди учащихся двух возрастных категорий 7-11 лет и 12-15 лет. И победителями стали 26 талантливых детей из Львова и Львовщины.

В номинации «Художественные произведения» (7-11 лет) победила Вероника Сидор. Второе место заняли Людмила Сех и Тарас Ховряк. Третьи места – Виктория Живко, Олег Кобылецкий, Павел Калька.

В возрастной категории от 12 до 15 лет победила Кристина Радович. Вторые места – Софья Жук и Василиса Кудлак. А третьи – Мария Чепелюк, Анна Козак и Елена Хома.

В номинации «Литературные произведения» (7-11 лет) победила Камила Пумпа. Вторые места – Звездная Грицик и Василиса Охотник. Третье – Владислав Корнага.

В категории от 12 до 15 лет первое место заняла Надежда Василишин. Второе – Анастасия Сахман. А третье – Надежда Бандурович.

Между награждениями на сцене выступали художественные кружки – были песни и танцы.

Добавим, Детские мысли, изложенные на бумаге в форме рисунков, прозаических и поэтических произведений оценивало жюри. Среди его членов были искусствоведы, художники, педагоги, представители областного управления образования, должностные лица ГУ ДФС в Львовской области налогоплательщики, журналисты.

Член жюри, главный редактор Информационного агентства ZIK Татьяна Вергелес выразила свое впечатление от конкурса: «Из представленных произведений видно: конкурс дает детям возможность задуматься над сложными для них вопросами: что такое бюджет и налоги. Большой позитив и пользу конкурса – из-за легкого, сказочного, приключенческого творчества в детях формируются черты гражданина Украины, честный, европейский подход к своему гражданскому долгу».

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