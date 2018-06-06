На Волыни 220 детей-сирот нуждаются в жилье

На Волыни 220 детей-сирот находятся на квартирном учете, нуждаясь в жилье.

Об этом IA ZIK сообщили в отделе информационной политики ОГА.

Как сообщила начальник службы по делам детей облгосадминистрации Алла Онищук, на Волыни насчитывается 1,466 тысячи детей соответствующих категорий. Лишь у трети из них умерли родители. Зато, основная причина сиротства детей – это сложная ситуация в неблагополучных семьях. Поэтому сейчас нужно усиливать социальную работу именно с ними.

«Сегодня 1 тысяча 93 ребенка воспитываются под опекой и почти 300 детей – в приемных семьях и детских домах семейного типа. Средний показатель в области составляет 94%. Значительно ниже – зафиксировано в Ковельском и Локачинском районах. Кроме того, в области действует 20 детских домов семейного типа и 86 приемных семей, где воспитываются 298 детей. Хочу отметить, что на протяжении последних лет несколько снизились показатели развития таких форм воспитания. Поэтому прошу обратить внимание на эту проблему», – призвала она.

К слову, сейчас 220 детей находятся на квартирном учете. Следовательно, разработана областная целевая программа обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году за средства этой программы приобрели 19 домов и квартир, еще 7 – за счет государственной субвенции.

Что же касается передачи полномочий на места, которое состоялось в рамках реформы децентрализации, то в настоящее время только три ОТГ Луцкого района выразили готовность создать службу по делам детей.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.