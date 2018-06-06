На Эльбрусе потерялись три иностранных альпиниста

Группа из трех иностранных альпинистов заблудилась в густом тумане на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, пишет Укринформ.

«В 17.52 по московскому времени в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4750 метров в густом тумане заблудилась группа иностранных туристов, состоящая, по предварительным данным, из трех человек», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на помощь спортсменам вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

«Группа не была зарегистрирована у спасателей, по предварительной информации, в ее составе есть альпинист из Германии», – добавили в ведомстве.

Эльбрус – самая высокая вершина в Российской Федерации: 5642 метра.

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