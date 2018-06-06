Министр Данилюк: Антикоррупционный суд напрямую влияет на экономику

МВФ требует от Украины создания Антикоррупционного суда, потому что без борьбы с коррупцией не будет расти экономика. Опять будет цикл новых программ, стабилизация будет продолжаться 100 лет.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Отвечая на вопрос ведущей о том, такие требования от МВФ, как повышение цен на газ до рыночных, создание Антикоррупционного суда, принятие закона об обороте сельскохозяйственных земель, выдача жилищных субсидий живыми деньгами, приватизация государственных стратегических предприятий в частности облэнерго, работают на нашу экономику, гость сказал, что все они направлены на усиление нашей экономики и стабильности финансовой системы.

«МВФ – очень простая организация, она поддерживает страну временно для того, чтобы мы стабилизировали свои финансы, сделали структурные реформы, стали сильной страной и начали двигаться вперед. К сожалению, у нас все происходит по-другому. Мы что-то подписываем, мы что-то обещаем, мы начинаем работы и не завершаем или даже не начинаем. Мы проедаем долги, а потом их надо выплачивать. Поэтому к сотрудничеству с МВФ надо подходить очень ответственно. Они понимают, что если наша экономика не станет сильнее, то мы не сможет вернуть кредиты», – отметил министр.

По его словам, МВФ требует от Украины создания Антикоррупционного суда, потому что без борьбы с коррупцией не будет расти экономика.

«Без борьбы с коррупцией снова будет цикл новых программ, стабилизация будет продолжаться 100 лет. Это напрямую влияет на экономику», – убежден Данилюк.

Такая же ситуация с ценами на газ, считает г-н Данилюк. Если цена будет рыночной, то не будет манипуляции и соответственно не будет злоупотреблений.

«Когда есть две цены – есть манипуляция и кто на этом зарабатывает. Также не будет потерь бюджета, если помогать людям напрямую через субсидии. Гораздо эффективнее для бюджета помогать тем, кто в этом нуждается, чем дотировать всех более низкой ценой», – прокомментировал гость программы.

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