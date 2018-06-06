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среда, 6 июня, 2018, 19:33 События
Мы своих не бросаем. Россия своих отфутболит, – И. Геращенко об обмене заложниками

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что направила представителям РФ в подгруппах Трехсторонней контактной группы письма с фамилиями 23 россиян и просьбой предоставить Киеву ответ о возможности их обмена на украинских политзаключенных.

«Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письма с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля», – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также она обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой официально продублировать ее письмо в МИД РФ.

«Интересно, как они еще и эти письма будут футболить и когда дадут ответ? Мы своих не бросаем. Россия своих футболит. В этом и разница, в этом и проблема», – отметила И. Геращенко.

По ее словам ранее на переговорах ТКГ в Минске представитель РФ Борис Грызлов и представители России в гуманитарной подгруппе заявили, что судьба 23 осужденных россиян – это не тема Минских переговоров.
РоссияпленныеИрина Геращенкообмен пленными
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