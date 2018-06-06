Меркель: Объективных оснований для возвращения России в G8 нет

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в «большую восьмерку», несмотря на напряженность с США.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос депутата Бундестага от правой «Альтернативы для Германии», сообщает «Европейская правда», ссылаясь на N-TV.

Меркель подчеркнула, что формат «Большой восьмерки» основан на уважении международного права.

«Аннексия Крыма была грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из «Большой восьмерки» стало правильным решением», – заявила канцлер.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возвращение России в состав Большой восьмерки.

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