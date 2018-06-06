Лихтенштейн поддерживает Украину в сотрудничестве с ООН и ОБСЕ, – принц Алоиз

Княжество Лихтенштейн поддерживает Украину в ее сотрудничестве с ООН и ОБСЕ и делать все возможное для скорейшего поиска путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоис на совместном с Президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Мы на международном и двустороннем уровне будем поддерживать взаимодействие по сотрудничеству с ООН и ОБСЕ», – сказал принц Алоиз.

Он отметил, что во время переговоров с Президентом Порошенко выразил обеспокоенность относительно ситуации на Востоке Украины, а также надежду на то, что способ ее мирного урегулирования может быть найден быстро.

«Мы, конечно, маленькое государство, у нас ограниченные возможности и мы можем оказать лишь ограниченную помощь, но мы сделаем все, что в наших силах», – пообещал принц Алоиз.

Он также отметил, что Лихтенштейн готов помочь Украине в реформировании, если это будет необходимо.

Напомним, наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоис находится в Украине с официальным визитом.

Это первый визит высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами.

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