Ляп Линчевского или «линчевание» Супрун, – полная стенограмма выступления заместителя Минздрава

После выступления 3 июня в Счетной палате замминистра здравоохранения Александра Линчевского относительно лечения онкобольных одни его «линчуют», другие говорят о вырванных словах из контекста.

Чтобы каждый смог убедиться, действительно ли это неэтичные и некорректные высказывания, или жесткие профессиональные врачебные заключения, подаем полный текст стенограммы выступления Александра Линчевского, опубликованный «Depo.ua». Абзацы с нашумевшими высказываниями выделены редакцией.

«Добрый день. Сейчас, когда речь идет об анализе теперь уже моей работы, когда Счетная палата указывает, в том числе, и на мои ошибки, лично мои, я благодарен за проведенный аудит. Он полезен для Министерства, для принятия управленческих решений. Я благодарен за возможность работать с отчетом в этой, сегодняшней, встречи. Я дважды был в Счетной палате и работал с отчетом лично. Аудит, тот взгляд который дает Счетная палата на нашу работу – он действительно важен.

Конспективно по тем вещам, которые были озвучены здесь только. Нормативная база – новая, которая разрабатывалась в ответ на рекомендации Счетной палаты, в частности постановление № 1079, делается не мной лично, не командой Министерства. Это постановление Правительства. И все недостатки, с которыми там... или проблемные моменты, мы можем с ними согласиться, мы говорим, что это постановление не устраняет всех рисков и оно не является безупречно. Это постановление, которое принимает не какая-то команда и не какое-то лицо. Это постановление Правительства страны. С ним работают все центральные органы исполнительной власти и все его анализируют – как бы там не было. Кто-то более формально, кто-то менее, но оно анализируется.

Например: постановление предусматривает... прошлогодний порядок постановки или порядок отправки за границу: пациент самостоятельно ищет клинику. Так было. Находил клинику и приходил к нам с инвойсом, счетом. Постановление №1079 предусматривает заключение соглашений между государством, между министерством и клиникой. И тот, и тот вариант – проигрышные. Старое постановление №991 кажется, дает почву для работы посредников. Действительно посредники могли, и мы знаем, – наживались, и зарубежные, и украинские. Риск нового постановления?.. Если мы говорим, что государство, в лице министерства, подписывает договор с клиникой, застраховывает это постановление от коррупции некоей центральной, когда посредник не придет в министерство, в каких наших преемников? Также такой риск есть! И тот, и тот вариант заключения договоров – проблемный. Так же каждое положение постановления №1079 – оно не является идеальным. Идеального решения в этой ситуации невозможно найти. И мы искали только те решения, когда из двух зол выбирали меньшее.

По росту объема использования средств. Вопрос философский. С одной стороны государство тратит миллиарды. Ну там... 800 млн грн в год тратит на лечение граждан. И мы понимаем, если бы эти средства были направлены на лечение украинцев, которые остаются в Украине, и речь не идет о трансплантации или костном мозге, на те проблемы, которые лечатся в Украине, сколько людей можно было бы спасти. Программа спасения пациентов от инфаркта, программа борьбы с инфарктом миокарда – с закупкой дорогущего оборудования, лучших в мире расходных материалов – берет значительно меньше средств для всего государства, чем сотня пациентов, которых мы за эти деньги отправляем за границу. Мы три тысячи пациентов с инфарктами спасаем течение года за значительно меньшие деньги, тратя со стороны государства. Но с другой стороны, эти 100 пациентов, здесь в Украине, гарантированно умрут. Эти 800 млн грн дают людям шанс на жизнь. Каким образом Министерство, наша команда или любая другая, каким образом государство может поставить вот этих 100 пациентов, которые в Украине точно умрут, и мы даем им шанс лечиться, или этих три тысячи пациентов, которых можно спасти. Как выбрать между и между. Этот вопрос никогда не будет иметь красивого решения, это всегда будет больно. И всегда можно будет указать и нашему министерству, и преемникам на недостатки и проблемы. Проблема не имеет решения.

Так же проблема двойной оплаты. Вот здесь в кабинете мы говорим – да действительно, бывали случаи, когда за пациента платили благотворители, пациенты собирали средства самостоятельно, а затем министерство покрывало эти счета. И наибольший резонанс в обществе, все митинги под министерством вызваны именно отказами оплаты министерства, когда мы находили факты двойной оплаты. В медийном пространстве выглядит так: вот есть ребенок, больной раком, ему нужно больше средств, чем выделяет государство, и собрали благотворители, а государство отказывается. И получается так, что ребенок едет за благотворительные средства, а не за средства государства. Получается, благотворители беспокоятся, а государство – нет. И претензии общества – не за двойную оплату, а за неоплату в случае наличия средств благотворителей. Постановление предусматривает учет сооплаты, нормирует возможность сооплаты и благотворителями и государством. Возможны манипуляции, можно ли скрыть эту сооплату – конечно можно! Есть ли государственный механизм контроля сооплаты – нет. Помогает ли нам эффективно полиция и служба безопасности – ну насколько они работают. Так, найденные мошенники в Испании, посредники. Анализируются счета мошенников, которые пытаются, как это не ужасно звучит, заработать на родственниках. Такие случаи тоже были. Есть ли красивое решение? Нет, в таких случаях его в принципе быть не может.

По нерезультативно и неекономно использованным средствам. В сухом остатке 25% пациентов умирают. Каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут – без вариантов. Эффективность программы – 0%. Те онкозаболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью рано или поздно. Трансплантация почки или сердца не продлевает жизнь неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить дольше. 75% пациентов прожили 1-2-3-5 лет. Кто-то живет дольше, в отдельных случаях. Опять же вопрос не имеет красивого решения. Борьбой, трансплантацию костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время. Мы не ликвидируем проблему в принципе.

В конце концов, а какова цель лечения за рубежом? Какова цель аудита или нашей работы в этой ситуации. Мы экономим средства или даем шанс на выживание? Я согласен в плане экономии, понимаю этот аргумент. Экономя средства за рубежом, мы можем их направлять на лечение пациентов в Украине. Это не пустые слова. Мы же не просто сэкономили деньги, чтобы они лежали, мы их используем здесь. Итак, радоваться ли нам увеличению стоимости программ? Да, из 50 или 20 пациентов мы лечим 150 в год. Растут ли расходы? Да. Радоваться ли этому? 150 пациентов этому радуются. Какие-то пациенты в Украине – очевидно нет. Есть ли решение? Его нет и никогда не будет.

Более печальные вещи. Снова нормативка, опять закон. Парадоксально, может совпало, но принятие закона о трансплантации 1999 года остановило Выполнение трансплантации в Украине. В 90-х годах белорусы ездили в Запорожье учиться, а сейчас мы отправляем детей в Беларусь. Проблемы, которые были заложены в законодательство в 99-2000 годах, в том числе в перевозке биологического материала за границу приказом 2000 года, именно тогда были заложены проблемы, плюс медийный резонанс негативный, и это остановило трансплантацию. Если есть проблемы в законодательстве, надо начинать решение проблем с законодательством. Это касается и Единой государственной информационной системы, основы работы которой записаны во втором чтении закона, который до сих пор не проголосован.

Относительно финансирования Киевского центра трансплантации и возможности здесь. Для своей работы этот центр нуждается в 28-30 млн в год. Это 10-я часть от того, что мы платим за границу. Киевская власть выделяет 5% от потребностей. Есть ли логика сделать этот центр национальным? – есть! Отдаст ли киевская власть свой центр в государственную собственность – нам пока не удается. Не у нас есть полномочия отобрать. Киев должен отдать. Минздрав имеет мощности, и исполнительная власть могла бы наладить работу такого центра. Он в коммунальной собственности на сегодня.

Относительно возможностей работы в этом центре и в трансплантации в принципе. Коллеги, сколько трансплантаций от неродственного донора сделано в стране? Ноль. Мы не можем путать и подменять понятия. Сто трансплантаций аутологичных, которые проводят в Киевском центре, в Институте рака и охматдете, это – не трансплантация костного мозга от неродственного донора. Украинские врачи никогда этого не делали. Они не имеют такого опыта. Неужели закон, приказ или другая бумага заставит, смотивирует или научите их? Нет. Это большая проблема образовательная. Мы как государство должны решить – так мы направляем деньги на лечение за границей или обучение врачей за рубежом? Мы этот миллиард вложим в спасение тех, кто сейчас умрет, или в спасение тех, кто этого потребуется через 5 лет, когда мы наладим все мощности и научим?

Спасибо Счетной палате, это та работа, в которой пересекается наша кабинетная деятельность и реальная жизнь. Причем жизнь в смысле жизни или смерти конкретных пациентов. Всегда есть люди. Которые ждут спасения. Благодаря вашим замечаниям надеемся работать лучше».

Аудиозапись выступления можно прослушать здесь.

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