КСУ признал конституционным ограничение неприкосновенности нардепов уже сейчас

Конституционный суд признал конституционным депутатский законопроект, которым предлагается ограничить неприкосновенность народных депутатов. Такое решение КС принял 6 июня.

Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Мустафа Найем.

«Решение касается депутатской версии законопроекта №6773, которым предлагалось ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года», – сообщил Найем.

«Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов», – добавил он.

Нардеп надеется, что Верховная Рада VIII созыва «раз и навсегда покончит с этим архаизмом».

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