Крымчанам нравилось то, что для туристов-россиян деньги были, как фантики, – Богуцкая

До аннексии Крым не был русским, а был «совковым». Все советские, комуняцкие пенсионеры и военные в отставке ехали туда. Их было много в Крыму. И здесь Россия предложила вернуть СССР, и они это поддержали.

Об этом в эфире программы «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказала общественный деятель Лиза Богуцкая.

«За 27 лет независимой Украины в Крыму никогда не было украинского влияния. Я это говорю как человек, которая всю жизнь прожила в Крыму. У меня муж украинец, его отец был председателем Конгресса украинских националистов (КУН) в Крыму, и я знаю, как они жили. Это была мизерная кучка людей. Они собирались, что-то решали между собой, но это было под постоянным наблюдением КГБ, а потом нашей СБУ», – отметила Богуцкая.

По ее словам, в противовес этому российское влияние был очень сильным, и ему давали быть таким. Особенно большое влияние осуществляло российское телевидение.

«Очень много антенн был настроен на Россию, где были российские сериалы и российские новости. Этот весь российский спам сковывал разум. Также когда приезжали россияне, для них деньги были, как фантики, они покупали все, для них никогда не стоял вопрос, или это, возможно, дороговато. И это нравилось крымчанам», – пояснила общественный деятель.

В частности, по мнению госпожи Богуцкой, Крым был, прежде всего, советским, и поэтому он тянулся к России, потому что там сохранились остатки советскости.

«Крым был даже не русским, а «совковым». Все советские, комуняцкие пенсионеры и военные в отставке ехали в Крым. Их было много в Крыму. И здесь Россия предложила вернуть СССР. А для них всех это было благо! Поэтому они шли за этой идеей», – прокомментировала гостья программы.

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