Комитет ВР поддержал проект постановления об увольнении Данилюка

Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал проект постановления Кабинета министров об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, сообщает «Укринформ».

«Воздержались трое. Решение принято», – объявил председатель комитета Андрей Павелко результаты голосования по поддержке этого проекта постановления.

При рассмотрении этого вопроса Данилюк не принимал участие в заседании комитета.

В то же время народные депутаты Виктор Пинзеник (БПП) и Юрий Левченко (внефракционный), которые воздержались при голосовании, отметили недопустимость рассмотрения этого вопроса из-за отсутствия министра. Председатель комитета отметил, что министр был приглашен на заседание комитета, но не пришел. Не было также и заместителя министра во время обсуждения и рассмотрения этого вопроса.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман 6 июня подписал представление в Верховную Раду об увольнении с должности министра финансов Александра Данилюка.

Ранее, на закрытой части заседания правительства Данилюк и Гройсман поссорились из-за должности заместителя в Минфине. Формальной причиной ссоры стало требование Данилюка назначить ему еще одного заместителя. Зато Гройсман сказал, что это вопрос времени. После этого Данилюк начал эмоционально отвечать, чтобы в таком случае Гройсман подал представление на его отставку.

Впоследствии Данилюк написал письмо в G7, в котором описал конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримову, а также пожаловался на давление со стороны президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

6 июня Данилюк заявил, что в течение года на него оказывалось «колоссальное давление». «От меня требуют поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе – «гречка». Сегодня кульминационный момент», – написал министр на своей странице в Facebook.

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