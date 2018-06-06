Катар заявил о желании стать членом НАТО

Катар хочет стать полноправным членом Североатлантического Альянса, где принесет большую пользу.

Как заявил министр обороны страны Халид бин Мухаммед аль-Атийя, на данный момент армия Катара – одна из самых оснащенных в регионе, передает Укринформ.

Аль-Атийя отметил наличие эффективного сотрудничества между Дохой и Североатлантическим альянсом, которое неустанно развивается. При этом он указал на возможность функционирования в Катаре структур НАТО.

«Развивая сотрудничество с НАТО, мы в то же время стремимся к полноправному членству в блоке. Наша позиция по этому вопросу ясна», – заявил министр.

Ранее власти Катара обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), в котором указала на неправомерность экономического бойкота своей страны со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ.

Напомним, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Ливия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили Катар из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

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