Химики обнаружили аномальные свойства воды, разделив ее на две жидкости

Исследователи из Швейцарии сумели впервые разделить воду на две разные формы, одновременно обнаружив между ними неожиданное отличие.

Об этом сообщает 24news.

Как выяснили специалисты, молекулы параводы, чей полный ядерный спин равен нулю, вступают в реакцию с другими веществами не так, как молекулы ортоводы, у которых этот показатель составляет единицу.

Спин – понятие, имеющее отношение к квантовой физике и обозначает собственный момент импульса элементарных частиц, не связанный с перемещением частицы как целого. Другими словами, от спина зависит, сколько оборотов (или какую долю оборота) следует сделать части для возврата к предыдущему состоянию. Единица имеет в виду, что для этого нужно сделать один полный оборот, а ноль обозначает, что объект «выглядит» одинаково со всех сторон, то есть его вращение не имеет значения.

Нулевой спин в молекулах параводы объясняется тем, что спин двух названий атомов водорода является противоположным, в то время как в случае с ортоводой их спин совпадает.

Вопрос, каким образом спин влияет на химические свойства частиц, активно изучается специалистами, однако до сих пор исследован далеко не полностью. До недавнего времени считалось, что с химической точки зрения орто - и паравода почти одинаковые, хотя некоторые свидетельства, что позволяют в этом усомниться, раньше существовали. В частности, уже в 2002 году были обнаружены свидетельства в пользу того, что паравода лучше конденсируется.

В природе вода содержит молекулы обоих типов, и выделить «чистую» ортоводу и параводу казалось невозможно как из-за сходства между двумя формами, так и из-за того, что превратить одну из них в другую напрямую невозможно, но иногда это происходит по непонятным причинам.

Авторам нового исследования удалось получить две жидкости, каждая из которых состояла исключительно из молекул воды одной формы. Для этого специалисты использовали охлажденную до показателя, близкого к абсолютному нулю, разреженную смесь из молекул воды и атомов аргона, а затем разделили его на два потока, один из которых был «чистая» паровода, а другой – «ортовода».

Впоследствии обе жидкости вступили в химическое взаимодействие с ионами кальция и диазенилиума, и оказалось, что в случае с параводой эта реакция происходила на 23 процента быстрее.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.