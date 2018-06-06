Гриневич: Объем госзаказа на технические специальности вырос почти вдвое

Объем госзаказа на технические специальности по выпуску учащихся старшей школы, судя по демографическим данным, вырос почти вдвое за последние 10 лет – с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году.

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время выездного расширенного заседания Комитета ВРУ по вопросам науки и образования с участием ректоров технических университетов Украины в помещении КПИ им. Сикорского, сообщает пресс-служба МОН.

«В абсолютных цифрах заказ на технические специальности падает, но если мы посмотрим в разрезе демографии, объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учащихся старшей школы вырос почти вдвое за последние 10 лет – с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году», – объяснила Гриневич.

Она также обратила внимание на то, что по сравнению с 2007 годом количество выпускников школ сократилось более чем вдвое – с 467 тысяч до 203 тысяч.

«Именно демография сейчас является нашим самым важным сдерживающим фактором. Если мы обратимся к рынку труда, то по ряду технических специальностей мы имеем значительную потребность в кадрах. Более того, сейчас у нас на технических специальностях бакалавров обучается больше, чем магистров. И причиной этого есть две важные тенденции – отъезд молодежи, которая учится на технических специальностях, за границу и востребованность таких кадров даже на уровне бакалавра», – добавила министр.

Гриневич подчеркнула, что справиться с оттоком людей за границу будет невозможно, если государство не начнет предусматривать деньги на техническое оснащение учреждений высшего образования.

«Нам нужна целевая программа, которая направлена именно на поддержку условий обучения и проведения исследований в технических университетах», – заявила глава МОН.

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