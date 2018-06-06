Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Данилюка

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

«После спровоцированного им конфликта на заседании Правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, не совместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты.

К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление», – говорится в сообщении Гройсмана.

Напомним, на закрытой части заседания правительства Александр Данилюк и Владимир Гройсман поссорились из-за должности заместителя в Минфине. По словам собеседников, формальной причиной ссоры стало требование Данилюка назначить ему еще одного заместителя. В то время, как Гройсман сказал, что это вопрос времени. После этого Данилюк начал эмоционально отвечать, чтобы в таком случае Гройсман подал представление на его отставку.

Впоследствии Данилюк написал письмо в G7, в котором описал конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримову, а также пожаловался на давление со стороны президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

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