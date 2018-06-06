Гонгадзе должен был работать пресс-секретарем Порошенко – Подольский

Расследования по убийствам журналистов имеют очень медленный прогресс. Однако, дело Георгия Гонгадзе получило широкую огласку. Им обещал заняться и Ющенко, и Янукович, даже Порошенко. Последний планировал тесно сотрудничать с журналистом. Он должен был стать пресс-секретарем политика.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» сказал журналист Алексей Подольский.

«Законодательные акты, охрана – все это профилактика преступлений. Основная задача в неотвратимости наказания. Во многих случаях расследования убийств журналистов не имеют прогресса», – констатирует Алексей Подольский.

Однако журналист обращает внимание на дело Георгия Гонгадзе.

«Мы имеем информацию о том, когда было найдено тело, череп. Мало кто знает, но в 2011 или 2012 году провели международную экспертизу пленок Мельниченко. Так, удалось выяснить, кто является заказчиком убийства. Однако, как мы знаем, он, то есть Кучма, сейчас в Минске ведет переговоры относительно судьбы наших солдат, сидящих в окопах. Это тотальная безнаказанность, ведь Леонида Даниловича даже свидетелем не удалось вызвать», – возмущается Алексей Подольский.

В начале президентской каденции Порошенко стоял на коленях перед посмертной доской Гонгадзе и давал клятву, что доведет расследование до конца, отмечает журналист.

«Из материалов дела известно, что за несколько дней перед смертью Гонгадзе должен был стать пресс-секретарем Порошенко. Их связывали даже творческие отношения по пиару. Ведь Гонгадзе приобщился к созданию имиджа Петра Алексеевича как политика. Однако, как рассказал председатель Апелляционного суда, он получил личное поручение от Порошенко не трогать Кучму даже мизинцем», – рассказывает Алексей Подольский.

Также журналист обращает внимание на личный интерес бывшего президента Януковича в расследовании дела.

«Янукович конкретный пацан. Он возбудил дело против Кучмы, получил свой миллиард и закрыл дело в Печерском суде. Мотивы Виктора Федоровича? Заработать побольше денег», – говорит Алексей Подольский.

Журналист считает, что в судебной системе ничего не меняется.

«Те, кто убивают журналистов, понимают, что не будут наказаны. Разве, что ты дядя Вася из подъезда. В крайнем случае какого-то генерала сделают козлом отпущения. К слову, как мы помним, требованием Оранжевой революции было провести международную независимую экспертизу по Гонгадзе. Ющенко пришел на пост президента, получил свою долю от семьи Кучмы в «Росукрэнерго». Честно говоря, у меня впечатление, что нами торгуют и товаром являются не только журналисты», – отмечает Алексей Подольский.

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