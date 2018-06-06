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среда, 6 июня, 2018, 14:19 Спорт
Forbes: Мейвезер, Месси и Роналду – самые высокооплачиваемые спортсмены 2017 года

Американский боксер Флойд Мейвезер (на фото) возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года по версии Forbes.

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Флойд Мейвезер в 2017 году заработал 285 млн долларов, из которых 275 млн он получил за бой с Конором Макгрегором.

Как сообщает tribuna.com, вторую и третью позиции в этом рейтинге заняли всемирно известные футболисты – форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (111 млн) и форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (108).

ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года

1. Флойд Мэйуэзер (США, бокс) – 285 млн долларов

2. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 111 млн долларов

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 108 млн долларов

4. Конор МакГрегор (Ирландия, ММА) – 99 млн долларов

5. Неймар (Бразилия, футбол) – 90 млн долларов

6. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) – 85,5 млн долларов

7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 77,2 млн долларов

8. Стивен Карри (США, баскетбол) – 76,9 млн долларов

9. Мэтт Райан (США, американский футбол) – 67,3 млн долларов

10. Мэттью Стеффорд (США, американский футбол) – 59,5 млн долларов

 
ФорбсПрофессиональный боксЛионель МессиНБАКриштиану РоналдуТеннис АТР
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2018-06-06 15:07 :05