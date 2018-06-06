Евгений Черняк: В «Укрспирте» есть «смотрящий» – фамилия широко известная

По состоянию на сегодня «смотрящий» в «Укрспирте» есть. Он известен в широких кругах. Известно также то, от кого он.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгений Черняк.

Гость программы заявил, что он знает, кто сегодня является «смотрящим» на заводе «Укрспирт».

«Но я не революционер. Поэтому я буду делать только то, что считаю моральным или аморальным. Да и разговоры о «смотрящих» обычно начинаются на следующий день после того, как они закончили свою деятельность.

А по состоянию на сегодня «смотрящий» в «Укрспирте» есть. Он известен. Известно и то, от кого он, известно об их деятельности»,– отметил Евгений Черняк.

Бизнесмен добавил, что все нарушения в отношении «Укрспирта» фиксируются. Он заверил, что по этим фактам обязательно будет обращение к НАБУ и к Генеральной прокуратуре.

«Но лишь после того, как «смотрящие» прекратят свою деятельность. А если я сейчас назову эту фамилию, а он известен в широких кругах, то завтра нам начнут блокировать разгрузки. А у меня есть и американские контракты. Поэтому уже завтра я вам буду звонить и просить, чтобы вы как журналист, поддержали меня и придали огласку этому делу», – добавил Черняк.

Бизнесмен также рассказал, что именно на заводах «Укрспирта» производится около 40% поддельного алкоголя.

«40% алкогольного рынка в тени. А все то, что в тени, производится на заводах «Укрспирта». Поэтому представьте себе эту схему. Я не знаю куда идут эти средства, но я знаю откуда они берутся. Это те деньги, которые получают по производству «левого спирта» на заводах «Укрспирта». Только вдумайтесь в это извращение государственного управления. Думаете об этом никто не знает? Да все об этом говорят», – подчеркнул Черняк.

Гость программы добавил, что сделки на заводах «Укрспирта» достаточно легко исследовать.

«Если взять любой работающий завод «Укрспирта», то там будет 40% людей, которые пришли работать в третью смену, 40% лишних машин, которые выехали с территории завода, потрачено на 40% больше электроэнергии и воды. Поэтому здесь не нужно изобретать Айфон, нужно иметь желание навести порядок», – акцентировал Евгений Черняк.

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