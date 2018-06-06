Есть надежда, что Путин освободит политзаключенных еще до начала ЧМ, – Илья Пономарев

Возможно, Владимир Путин все-таки обменяет политзаключенных под лозунгами о том, чтобы обезопасить проведение Чемпионата мира по футболу. А, возможно, будет удерживать украинских заключенных, чтобы затем обменять их на серьезные уступки со стороны Украины.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал экс-депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

«Мы, представители российской оппозиции, живем в этой обстановке, когда берут заложников из нашего окружения уже очень давно. Это основная тактика нынешней власти», – убежден Илья Пономарев.

По его словам, Украина ощутила все это на себе только когда началась российско-украинская война, а российским оппозиционерам приходилось жить в этом режиме и раньше.

«Никого, кроме самих пострадавших, особенно не волнует судьба украинских политических пленников Кремля. Так же это было и у нас. А Путин всегда исповедовал очень простой подход, это решает не вопрос, связанный с конкретными людьми, как правило, случайно попадающими за решетку», – убежден политик.

Он подчеркнул, что в этом есть дополнительный смысл, ведь Владимир Путин сам всегда говорит, что когда вы находитесь с противоположной стороны баррикад, то не важно руководитель вы или рядовой боец.

«Вы в равной степени можете попасть под каток этого так называемого «правосудия», хотя на самом деле это «кривосудие». Это делается для того, чтобы потом с помощью вас решать другие вопросы, к которым вы не имеете никакого отношения», – заявил политик.

В случае с украинскими политзаключенными, считает экс-депутат Госдумы РФ, есть шанс, что Путин примет решение освободить их, стараясь сделать более безопасным проведение Чемпионата мира по футболу.

«Возможно, он все же человек поменяет под этим флагом непосредственно перед началом Чемпионата. А, возможно, будет держать заключенных дальше, чтобы в перспективе поменять на какие-то более серьезные уступки со стороны Украины», – подытожил Пономарев.

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