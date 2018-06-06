Экс-заместитель министра финансов заявила об угрозе международного скандала

Налог на выведенный капитал противоречит международному праву, и это может привести к международному скандалу.

Об этом заявила советник министра финансов Украины, экс-заместитель министра финансов Елена Макеева в эфире Радио НВ.

«В один день более 70 соглашений двойного налогообложения будут денонсированы, и это международный скандал. Не может страна в одностороннем порядке разорвать эти соглашения. Никто не берет во внимание международные аспекты», – сказала она.

Макеева считает, что введение данного налога не решит проблему с неуплатой налогов в Украине.

«Те кто не платил налогов не будет их платить и в дальнейшем. Теневая экономика очень большая в Украине. И на сегодняшний день упрощенная система налогообложения более выгодна, чем налог на выведенный капитал. Я не верю в то, что начнут платить налоги», – добавила экс-заместитель министра финансов.

Кроме того, она считает, что власть должна искать программы, которые будут давать кредиты бизнесу. Также она выступила против применения налоговой амнистии.

Напомним, что в начале декабря 2017 года Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация заявила, что озабочена налогообложением на выведенный капитал (НПК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

В марте в МВФ рассказали о рисках для Украины от введения налога на выведенный капитал. Кроме того, фонд рекомендовал не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

В мае, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина назвала причины блокировки МВФ налога на выведенный капитал

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