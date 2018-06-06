Эксперты советуют отсрочить закон о ЖКУ, чтобы избежать коллапса

С 10 июня 2018 года вступает в действие Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который вносит существенные изменения в систему и принципы предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для реализации норм этого закона необходимо разработать и принять 34 нормативно правовых актах, в частности: 19 постановлений Правительства, 11 приказов Минрегиона, 2 приказа Минэнергоугля, 2 постановления НКРЕКУ, – сообщили в Офисе реформ во Львовском РО АГУ.

Для выполнение этих подзаконных актов органы местного самоуправления и поставщики услуг должны реализовать организационно-технические мероприятия с целью введения требований нового законодательства, что также займет определенный период времени.

Поскольку по состоянию на сегодня, 5 июня, такие акты не приняты, с 10 июня 2018 года возникнет крайне проблемная ситуация – предприятия не смогут предоставлять жилищно-коммунальные услуги по нормам уже не действующего закона, а для оказания услуг по новому закону нет необходимой нормативной базы.

АГУ считает, что единственным путем решения этой проблемы является отсрочка введения в действие Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» на срок, достаточный для разработки и принятия необходимых актов.

Также нуждается в отсрочке введения в действие отдельных положений Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении». Одним из основных требований данного закона является стопроцентное оснащение зданий, присоединенных к внешним инженерным сетям, узлами коммерческого учета в такие сроки:

тепловой энергии – до 02.08.2018

горячей и питьевой воды для нежилых зданий – до 02.08.2018

горячей и питьевой воды для жилых зданий – до 02.08.2019

Обязанность обеспечить такое оснащение возложена на операторов внешних инженерных сетей, которыми преимущественно являются коммунальные предприятия, а за несоблюдение сроков предусмотрены финансовые санкции.

По данным Минрегиона, на начало 2018 года фактический уровень оснащения зданий приборами учета довольно низок. Так, счетчиками тепловой энергии оснащено 79,9% зданий, холодной воды -26,7%, горячей воды – 14,8%.

По предварительным подсчетам Минрегиона, на обеспечение стопроцентной установки приборов коммерческого учета нужно еще около 4,6 млрд грн.

Эти расходы ранее предусматривались в составе тарифов на коммунальные услуги, а сейчас их исключили из структуры тарифов. Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» предусматривает, что меры по обеспечению коммерческого учета должны быть осуществлены за счет взносов за установку обслуживание и замену узлов коммерческого учета. Но, учитывая отсутствие подзаконной нормативно-правой базы к этому закону, такой источник на сегодня отсутствует. Следовательно, предприятия могут обеспечивать установление счетчиков исключительно за собственный счет или за счет средств местных бюджетов.

Из-за ряда негативных факторов, по состоянию на 01.01.2018 года убытки предприятий тепло - и водоснабжения за 2017 год составили 5,3 млрд грн (3,3 млрд грн по предприятиям коммунальной теплоэнергетики, 2,0 млрд грн по предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства); дебиторская задолженность – 19,4 млрд грн, кредиторская задолженность – 36,7 млрд грн.

Понятно, что при таком положении предприятия не имеют возможности выполнить возложенные на них законом обязательства за счет собственных средств (местные бюджеты предусмотрели оказание финансовой поддержки предприятиям на осуществление соответствующих мероприятий в размере 8% от потребности, но это не обеспечивает решения проблемы в целом) и подпадают под наказание.

АГУ считает, что для решения данной проблемы нужно законодательно отсрочить сроки оснащения зданий приборами коммерческого учета.

Представитель Председателя АГУ в парламенте народный депутат Украины Оксана Продан уже подготовила и зарегистрировала два законопроекта №8428 и №8429 от 05.06.2018, которыми откладывается действие вышеназванных законов.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект № 8424 от 04.06.2018 (автор народный депутат Украины А.Сурок).

Ассоциация городов Украины, выражая обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере предоставления и учета жилищно-коммунальных услуг, обращается к народным депутатам с просьбой поддержать законопроекты, направленные на решение этой проблемы, на заседании Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и в сессионном зале.

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