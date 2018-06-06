Депутат о решении КСУ относительно ограничения неприкосновенности: Это большой плюс

Несправедливо, что очень много депутатов, бизнесменов, потенциальных преступников или преступников в прошлом прячутся за депутатской неприкосновенностью.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Гузь.

Напомним, как сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем, Конституционный суд Украины признал конституционным депутатский законопроект № 6773, которым предлагается ограничить неприкосновенность народных избранников уже сейчас. КСУ планирует также рассмотреть президентский законопроект № 7203, согласно которому неприкосновенность предлагают ограничить с 1 января 2020-го.

Игорь Гузь отметил, что ранее голосовал за снятие неприкосновенности со всех коллег-парламентариев, к которым у правоохранительных органов были претензии, а также за все законопроекты, в которых была составляющая относительно изменений к Конституции, чтобы депутата можно было судить, и он не имел преимущества по сравнению с другими гражданами Украины.

«Без сомнения, это решение нужно принимать. Более того, сегодня КСУ признал таким, который имеет право принятия, законопроект, который вносит изменения в Конституцию в контексте снятия депутатской неприкосновенности. И это большой плюс, потому что КСУ фактически признал то, что депутаты имеют право внести изменения в Конституцию в этом разделе, и здесь никаких нарушений нет», – отметил гость программы.

Политик, отвечая на вопрос, отмена депутатской неприкосновенности не приведет ли к увеличению давления на народных избранников, отметил, что этот вопрос имеет две стороны медали.

«С одной стороны, несправедливо то, что очень много депутатов, бизнесменов, потенциальных преступников или преступников в прошлом прячутся за депутатской неприкосновенностью... С другой стороны, если депутат украинского парламента будет абсолютно под давлением любой власти президентской или любого рядового участкового инспектора, что ты сказал какое-то слово, и говорил ты его или нет – закрыть тебя на 15 суток решением районного суда. Без сомнения, здесь надо разбираться», – отметил гость программы.

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