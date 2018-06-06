Данилюк хочет выступить в парламенте перед голосованием за свою отставку

На посту министра финансов Александр Данилюк с 2016 года. С тех пор он успел поссориться с Юрием Луценко, критиковал Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину и стал фигурантом оффшорного скандала. Но времени наводить порядок и в министерстве Данилюку таки хватило.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Несколько раз выяснял отношения Александр Данилюк и с Владимиром Гройсманом. Мгновение кипения – конфликт на заседании правительства 23 мая. Он требовал, чтобы его советника – Яну Бургимову – назначили на должность заместителя по вопросам фискальной политики. Но премьер ему отказал, на что Данилюк решил пожаловаться партнерам из «Большой семерки» и написал официальное письмо.

«Он также заблокировал назначения постоянного главы ГФС и его заместителей. Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже более года находится на посту в противоречии с законом», – отмечает Александр Данилюк.

Письмо послам он прислал просто накануне официального визита Владимира Гройсмана в Брюссель. Премьер убежден: дискредитация правительства и его главы перед зарубежными партнерами могла иметь неутешительные последствия для Украины.

«Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров, в преддверии важных для Украины переговоров с ЕС, могло поставить под угрозу их результаты. К сожалению, Александр Данилюк не скорректировал выбранную им линию поведения после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды», – говорит премьер Владимир Гройсман.

Депутаты говорят: в «Большой семерке» уже отреагировали на письмо Данилюка.

«Это же какой надо быть подлюгой, чтобы приехать и на международной арене «гадить» на свое собственное государство?», – возмущается нардеп Игорь Лапин.

Премьер тоже прибег к радикальным действиям и подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов. Поддержат ли парламентарии – пока неизвестно.

«Я бы не хотел давать оценку. Думаю, что в скором времени состоится разговор с Данилюком в нашей фракции», – комментирует нардеп Алексей Гончаренко.

«В этой ситуации должен уйти в отставку или Данилюк, или Гройсман. Это решит коалиция и мы увидим, кто Порошенко ближе», – считает нардеп Нестор Шуфрич.

Постановление уже зарегистрировали в ВРУ. Профильный комитет тоже рекомендует парламенту освободить Данилюка. И перед тем, как нардепы решат, поддержать ли отставку министра, сам Данилюк стремится выступить с трибуны парламента.

Александра Гутник, «Первые о главном»

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