Чем больше требований к тендеру, тем шире поле для манипуляций, – Руденко

Для закупки необходимых деталей «Укрзализныця» проводит тендеры. Однако часто побеждают одни и те же фирмы. Так, например, конкурс на рельсовые скрепления постоянно выигрывают братья Дубневичи, несмотря на то, что их продукция – некачественная и дорогая. Также вне конкуренции остаются фирмы Ахметова.

Об этом в программе «Общественная прокуратура» на телеканале ZIK рассказал эксперт Дмитрий Руденко.

«После введения системы «Prozorro» ничего не изменилось. Ее основатели признали, что это не ключ борьбы с коррупцией. Система просто показывает, с чем можно столкнуться. Впрочем, в основном система указывает на наглость и цинизм», – возмущается Дмитрий Руденко.

Тендерная документация прописывается, как и раньше, то есть под конкретного производителя, отмечает эксперт.

«Перед объявлением тендера с предпринимателем договариваются – прописывается вся техническая документация и требования. В нужный момент все публикуется, имитируется конкурс и ненужным фирмам просто отказывают. Победителями становятся те, кого избрали с самого начала. Борьба с ними вроде и продолжается, но до суда дела не доходит. Дела затягиваются на много лет, а тем временем продукция, которая часто не соответствует требованиям, закуплена и используется на железной дороге», – обращает внимание на ситуацию Дмитрий Руденко.

Мужчина отмечает, что рельсовые скрепления производит фирма, победившая в тендере «Укрзализныци», за более высокую цену и они некачественные.

«С 1994 года я занимаюсь реализацией, производством, поставкой на «Укрзализныцю» рельсовых скреплений. От этой стратегической единицы зависит безопасность движения. Такие детали в Украине производят две фирмы. Первая – ООО «Корпорация КРТ» братьев Дубневичей, вторая же называется «Механика». Она производит качественные товары. В течение трех лет рельсовые скрепления поставляются только «Корпорации КРТ». Несмотря на то, что она уже не выполняет тех требований, которые ставит «Укрзализныця». Понимая это, железная дорога продолжает закупку у Дубневичей», – говорит Дмитрий Руденко.

Он разгневан и тем, что в 2016 году на нечестной закупке рельсовых скреплений взяточники нажили два миллиона долларов.

«В 2016 году мы были участниками тендера для крепления реечного типа КПП. Цена, по которой в конце концов закупила «Укрзализныця» равнялся 170 миллионам гривень. Мы же были готовы продать товар за 113 миллионов. Разница – два миллиона долларов. Такой была сверхприбыль. Я сделал такой вывод, ведь себестоимость креплений такая же, как и у нас. Считаю, что взятку получили все: начиная с человека, который в соответствующий момент за сто долларов подсунул документ, и заканчивая высшим руководством силовых структур. Прежде всего, это касается НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующие документы у них лежат давно, еще до того, как состоялся аукцион», – убежден Дмитрий Руденко.

Также он отмечает: даже после вторжения России на восток «Укрзализныця» закупала продукцию у фирм Ахметова, работающих в оккупированной Макеевке и Енакиево.

«С 2014 года происходят вопиющие нарушения. Состоялся конкурс, в котором принимали участие заводы, которые не перерегистрировались и работали на оккупированной территории. Их владелец – Ахметов. Я был их соперником, и несмотря на то, что мой продукт имел цену ниже на два миллиона, потерпел поражение. Выиграла компания, работавшая на пользу террористических организаций, а мои документы сфальсифицировали. Я послал запрос силовым структурам. Они провели проверку и подтвердили, что мои рельсовые скрепления были лучшим предложением. Впрочем, после победы в конкурсе компания Ахметова все равно привозила свою продукцию в Украину. Сумма ущерба по тем тендерам «Укрзализныци», где я принимал участие, равняется сотням миллионов гривень», – утверждает Дмитрий Руденко.

Мужчина убежден, что изменить коррупционную ситуацию с закупками можно. Прежде всего, необходимо уменьшить требования тендера.

«Должно быть от пяти до семи требованиям тендерной документации. Среди них цена, соответствие требованиям, то есть необходимо проверить, действительно ли товар используется в этой отрасли. Кроме того, человек должен доказать, что является производителем или дилером. Проблема в том, что чем больше требований к аукциону, тем шире поле для манипуляций», – объясняет Дмитрий Руденко.

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