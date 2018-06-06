Бизнесмен Черняк: После Майдана мне предлагали высокую государственную должность

От человека, который принимает решения в этой стране, ко мне поступило предложение занять высокую государственную должность. Это было сразу после Майдана.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгений Черняк.

Гость программы подчеркнул, что он относится к той категории бизнесменов, которые никогда не работали с бюджетными средствами.

«Я никогда не был в политике. У меня нет своих депутатов, и я никогда ничего не лоббировал. Я построил весь свой бизнес с нуля. Я не принимал участия в приватизации. Все эти факты доступны, и их легко проверить. Поэтому я считаю, что бизнесменов, которые идут таким путем, нужно поддерживать», – отметил гость программы.

В то же время бизнесмен Евгений Черняк отметил, что к нему поступали предложения пойти в политику.

«От человека, который принимает решения в этой стране, ко мне поступило предложение занять высокую государственную должность. Это было сразу после Майдана. Была предложена высокая должность, не региональная», – подчеркнул Черняк.

Однако по каким-то причинам бизнесмен не смог назвать человека, который предлагал ему кресло во власти.

«Сейчас этого человека уже нет при власти. Мне предлагали более высокую должность, чем министр», – заявил Евгений Черняк.

Бизнесмен добавил, что он вполне сознательно отказался от такого предложения, поскольку знал, какие собеседования проводятся с претендентами на государственные должности.

Гость программы также рассказал, что веской причиной не идти во власть стало то, что он не хочет даже приближаться к государственным средствам.

«Я еще раз скажу, что я считаю политику грязным делом. Не всех политиков я считаю грязными, но политика, к сожалению, грязная», – подытожил Евгений Черняк.

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