Братья Дубневичи проворачивали коррупционные схемы на «Укрзализныце», – адвокат

Народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи занимались незаконными сделками на «Укрзализныце». Их помощники, которые устроились там на работу, помогали братьям выигрывать тендеры.

Об этом в программе «Общественная прокуратура» на телеканале ZIK рассказал адвокат Юрий Татьков.

«Мне известно о многомиллионных сделках на «Укрзализныцн». Согласно информации НАБУ, проходят они через предприятия, конечными бенефициары которых – народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи. Государственные монополии повлекли сотни миллиардов убытков за закупку продукции их предприятия. К слову, их товар – не качественный», – отмечает Юрий Татьков.

Также адвокат обращает внимание на то, что в 2016 году Служба внутренней безопасности Укрзализныци обнаружила определенный конфликт интересов.

«Он существовал между председателем Комитета ВР по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем и его бывшими помощниками – Яковлевым и Пушкаренко. Они работали на «Укрзализныцю». Один из них формировал тендеры таким образом, чтобы подходила только продукция, являющаяся собственностью Дубневичей. Другой помощник заботился о количестве продукции и ее стоимости, которая в разы превышала рыночную цену. К тому же, согласно информации ВРУ, жена Пушкаренко – секретарь комитета, который возглавляет Ярослав Дубневич. Также было дочернее предприятие – «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця»», – рассказывает Юрий Татьков.

Адвокат отмечает: в конце 2015 года НАБУ зарегистрировала уголовные производства против «Укрзализныци», которые были связаны с братьями Дубневичами.

«Во время осуществления детективы НАБУ задержали людей, помогавших в проведении сделок. Из-за того, что преступления – коррупционные, а не насильственные, суд применил альтернативу – содержание под стражей, внесение залога и тому подобное. За определенных работников кто-то заплатил, за других – нет. Однако до сих пор уголовное производство в суд не передали», – отмечает Татьков.

До принятия постановления Кабмина о перерегистрации всех субъектов хозяйственной деятельности, с оккупированных территорий в Украину продолжали ввозить продукты, обращает внимание адвокат.

«Я имею в виду Макеевский металлургический завод. Он, без перерегистрации, поставлял продукцию, производившуюся на неподконтрольной территории Украины, «Укрзализныци». Что интересно, такую же продукцию изготавливали на территории, которую контролирует Украина. Странно, что «Укрзализныця» это время спонсировала террористические организации. По данному факту Главная военная прокуратура, Генеральная прокуратура Украины зарегистрировали уголовное производство почти три года назад, но оно до сих пор под сукном главного военного прокурора и в суд не направляется, а преступники не наказаны», – подчеркивает Юрий Татьков.

Вагоны, которые пересекали линию разграничения, принадлежали предприятию «Укрзализныця», но, возможно, были закреплены за региональным филиалом, то есть Донецкой железной дорогой, говорит адвокат.

«Уголь с оккупированных территорий приезжал на подконтрольные. Потом вагоны возвращались обратно. Итак, в принципе, их можно было бы оставить у нас и не возвращать», – делает вывод Юрий Татьков.

Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что «Укрзализныця» планирует закупать в США локомотивы, тепловозы на сумму один миллиард долларов. Впрочем, аналогичный товар для Казахстана стоил на тридцать процентов дешевле.

«Мне кажется, что покупка локомотивов вообще неуместна. Их коэффициент полезного действия ниже, чем у электровозов. К тому же, в Казахстане не покупали дизельные поезда, потому что изготавливали», – комментирует адвокат.

В 2017 году, в отчете Государственной аудиторской службы говорилось о том, что вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, собственники «Укрзализныци» потеряли примерно 80 миллионов гривен.

«Убытки возникли из воздуха. Все из-за невыполнение обязанностей, обращение в суд и прочее. Должностные лица «Укрзализныци» не могли оплатить все штрафы контрагентов. К слову, весь дизельный рынок оккупировала компания «Трейдкомодити». Она поставляет некачественное топливо не только «Укрзализныце», но и Министерству обороны и другим крупным предприятиям. Вызывающе и то, что компания не является производителем дизельного топлива», – добавляет адвокат.

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