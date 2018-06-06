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среда, 6 июня, 2018, 13:27 Спорт
Болельщики «Ливерпуля» требуют от УЕФА переиграть финал Лиги чемпионов сезона-17/18

Фанаты английского клуба «Ливерпуль» создали петицию в Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием переиграть финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18.

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Болельщики «Ливерпуля» продолжают тяжело переживать поражение своей команды в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18 от мадридского «Реала» (1:3), пишет ua-football.com.

После того, как стало известно, что кипер «красных» Лорис Кариус доигрывал матч с сотрясением мозга, болельщики на сайте Change.org создали петицию с требованием к УЕФА переиграть финал.

«Лорис Кариус получил сотрясение мозга после удара локтем Серхио Рамоса перед своими ошибками. Будет справедливо, если УЕФА примет решение переиграть матч», – говорится в тексте петиции.

Напомним, что именно после столкновения с Рамосом Кариус допустил две результативные ошибки, сначала подарив мяч форварду Кариму Бензема, а незадолго до финального свистка не справился с дальним ударом Гарета Бейла.

 

 
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2018-06-06 15:08 :19