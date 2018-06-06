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среда, 6 июня, 2018, 19:18 Мир
Балух похудел на 30 килограммов за время голодовки, – адвокат
Владимир Балух. Фото: radiosvoboda.org
Владимир Балух. Фото: radiosvoboda.org

С момента объявления голодовки незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух похудел на 30 кг.

Об этом заявила во время пресс-конференции адвокат Ольга Динзе, сообщает Укринформ.

«Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него немного облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, потому что он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то пищу», – заявила она.

Добавим, украинский активист Владимир Балух, осужденный в оккупированном Россией Крыму, голодает с 19 марта в знак протеста против решения суда.

Он был признан виновным в хранении боеприпасов, крымский «суд» приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
РоссияКрымВладимир Балух
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