Австрия подтвердила приверженность политике ЕС в отношении России во время визита Путина – посол

Австрия на всех уровнях подтвердила приверженность единой европейской политике в отношении России во время визита в Вену президента РФ Владимира Путина.
Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.
«Относительно этой поездки есть хорошие для нас новости или же новости, которые послу Украины неудобно комментировать. Хорошие новости – это то, что на всех уровнях была подтверждена приверженность Австрии единой европейской политике в отношении России. За это мы благодарны», – написал Щерба.
Он отметил, что фраза «business as usual», которая действительно прозвучала от президента Австрии на пресс-конференции, не касалась нормализации отношений с Россией.
«Там о другом речь шла, кому интересно, посмотрите видеозапись пресс-конференции. Большая благодарность ведущему австрийского телевидения Армину Вольфу, который осмелился говорить с Путиным как свободный человек и настоящий журналист», – отметил посол.
Щерба отдельно подчеркнул, что во время визита Путина прозвучала тема украинского политзаключенного Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской тюрьме.
«Ну, и тема Сенцова во время визита прозвучало. Как именно, где и когда – говорить не могу. Но кому надо, уже поблагодарил приватно», – отметил он.