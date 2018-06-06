Аваков предлагает принять закон о коллаборантах к деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за принятие законов о коллаборантах и об амнистии до начала деоккупации Донбасса.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Разработка, принятие законов о коллаборантах и об амнистии является необходимым этапом деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – считает Аваков.

По его словам, эти законы должны быть приняты до начала процесса освобождения захваченных территорий.

«Коллаборационизм нельзя оставлять без наказания. Но наказание должно иметь селективный характер и несколько уровней. Закон должен включать в себя четкое и ясное определение преступного деяния и однозначный перечень категорий лиц, попадающих под его действие», – считает Аваков.

По его мнению, предстать перед судом и понести заслуженное наказание должны люди, которые сознательно сотрудничали с оккупантами, которые входили в органы власти, способствовали захвату территорий, воевали на стороне захватчиков, совершивших уголовные преступления против украинских военных и мирного населения.

«Также необходимо ввести законодательную норму, которая запрещает гражданину, который решением суда признан коллаборационистом, избираться и занимать должности в органах власти и местного самоуправления, быть государственным служащим», – написал Аваков.

Вместе с тем, по его мнению, содействие восстановлению государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Донбасса целесообразно рассматривать как условие освобождения от уголовной ответственности или смягчения таковой.

«Итак, даже комбатанты, которые не совершали тяжких военных преступлений, или представители среднего управленческого звена могут избежать уголовной ответственности, если будут способствовать восстановлению украинской власти над оккупированными территориями», – написал министр МВД.

Аваков считает, что параллельно с законом о коллаборантах обязательно должен быть принят закон об амнистии.

Под его действие должны попасть «большинство населения, которое пережило оккупацию, все те, кто стал заложником агрессора или вынужденно работал в учреждениях и организациях на оккупированной территории».

«Это принципиальный момент: речь ни в коем случае не должна идти о «зачистке» или репрессии в отношении мирного населения – людей, которые волей агрессора оказались на оккупированных территориях», – подытожил Аваков.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.