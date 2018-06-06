Архиепископа не пустили в колонию на встречу с Сенцовим, – адвокат

Архиепископ Климент получил от колонии отказ во встрече с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим.

Об этом со ссылкой на информацию от адвоката Дмитрия Динзе заявила экс-адвокат Сенцова на стадии судебного рассмотрения дела Ольга Динзе во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«Встреча не состоялась, поскольку в соответствии с российским законодательством такую встречу могут допустить с представителями религиозных организаций, которые зарегистрированы на территории РФ. Климент знает эту ситуацию, и он уже получил отказ в встрече от колонии, но намерен бороться до конца за встречу», – заявила она.

Также Динзе сообщила, что заключенного режиссера недавно отвозили на обследование в гражданскую больницу и заметила, что это не является распространенной для колонии практикой. Во время обследования врачи подтвердили резкое ухудшение состояния здоровья Сенцова, и если он потеряет сознание, врачи применят насильственное кормление через капельницу.

Напомним, на этой неделе врач колонии планирует решить вопрос отгосительно принудительного кормления Сенцова.

4 июня Олег Сенцов попросил об исповеди священника Киевского патриархата.

Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных. 24 мая объявил голодовку заключенный в РФ украинский солдат Александр Шумков, а 31 мая – Александр Кольченко, приговоренный по одному делу с Сенцовим.

4 мая сообщалось, что адвокат Сенцова Дмитрий Динзе прилетел в Якутию в город Лабытнанги для всиречи со своим подзащитным.

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