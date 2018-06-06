Аналитик о «Северном потоке-2»: Еще СССР планировал посадить Европу на «газовую иглу»

Вокруг «Северного потока-2» ведется борьба прежде всего за транзит и возможность контролировать Европейский регион. Именно поэтому вмешиваются и США, ведь понимают, что происходит политика наращивания влияния.

Такое мнение высказал председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

«Вред от строительства «Северного потока-2» будет прежде всего Украине, а не США. Поскольку новый транзит не увеличивает поставки российского газа в Европу, а только перераспределяет потоки. И тот газ, который ранее шел через украинскую ГТС, теперь будет проходить севернее», – отметил Сергей Дяченко.

Поэтому, поясняет эксперт, ведется борьба именно за транзит, а не за объемы поставок газа.

«Напомню, что в начале 80-х годов, когда строилась украинская ГТС, и Советский Союз планировал начать мощные поставки газа в Европу, то США точно так боролись за влияние.

Но тогда даже не ставился вопрос о поставках американского газа, ведь его вообще не было. Однако США понимали, что происходит политика наращивания влияния СССР на Европу», – подчеркнул глава Бюро комплексного анализа и прогнозов.

Также он отметил, что в то время планировались две волны выхода на европейский рынок – газовая и энергетическая.

«Именно для этого и строилось такое большое количество атомных электростанций на территории Украины, чтобы «посадить» Европу сначала на газовую иглу, а потом на электроэнергетическую. Тогда, как и сейчас, со стороны США были санкции в отношении европейских компаний, и доминировала прежде всего политика», – сравнил Сергей Дяченко.

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